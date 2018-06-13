TRT'nin emekli başspikeri Altan Varol son yolculuğuna uğurlandı

TRT'nin emekli başspikerlerinden Altan Varol'un sevenleri ve mesai arkadaşları İstanbul Radyosu önünde buluştu.

Uzun yıllar görev yaptığı radyo binasında dostlarından helallik alındı. Törenin ardından Altan Varol'un cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü.

Camideki törene dostları ve meslektaşları katıldı. Uzun yıllar izcilik eğitmenliği de yapan Altan Varol'un tabutu başında izci dostları saygı nöbeti tuttu.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Varol'un cenazesi Emirgan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Altan Varol kimdir?

Altan Varol, 1942 yılında İstanbul’da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın bölümünden mezun olan Altan Varol, 1965 yılında TRT İstanbul Radyo'nda spikerliğe başladı.

1990 yılına kadar prodüktör ve spiker olarak görev yaptı. Çok sayıda radyo ve televizyon programı sundu.

1990-1992 yılları arasında da TRT İstanbul Radyosu'nda başspiker olarak çalıştı.

Altan Varol, TRT'den emekli olduktan sonra çeşitli üniversitelerde spikerlik ve sunuculuk dersleri de verdi.

Kaynak: TRT Haber