TRT'nin düzenlediği 5. Uluslararası Medya Eğitim Programı sona erdi

TRT'nin, Türkiye'nin yayıncılık tecrübesini dünyayla paylaşmak amacıyla Antalya'daki Adalya Elite Lara Otel'de düzenlenen ve bir hafta süren 5. Uluslararası Medya Eğitim Programı (UMEP) kapanış galası ile sona erdi.

TRT, organizasyonda 70 ülkeden 162 medya mensubu ile yayıncılık tecrübelerini paylaştı. İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 4 dilde eğitim verildi.

Gala yemeğinde yaptığı konuşmada yabancı basın mensuplarına dengeli yayıncılığın önemini anlatan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, şunları aktardı:

"Biz tarafsız değil, dengeli habercilikten yanayız. Yani katil ile mazluma eşit mesafede duramayız. Biz tarafsız değil tekrar ediyorum dengeli habercilikten yanayız. İnsan olarak duygularımızı katmadan bir haber yapmamız mümkün değil.”

Kaynak: TRT Haber/AA



