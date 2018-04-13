TRT'den "yönetmelik" açıklaması

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu'nun çalışma ve toplantılarında yer alan herhangi bir hususun gizlenmesinin ya da kararda yer verilmemesinin mümkün olmadığı, bu kararların süre gözetilmeksizin kurum arşivlerinde muhafaza edildiği bildirildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, TRT Yönetim Kurulu'nun çalışmalarını düzenleyen yönetmelikteki değişiklikle ilgili KİT Komisyonu'na gönderdiği yazıda yer alan iddialara ilişkin TRT'den açıklama yapıldı.

TRT Yönetim Kurulu'nun çalışma esaslarının bir yönetmelikle düzenlendiği ve bu yönetmeliğin 27217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu Yönetmelik hükümlerinde, Kurulun Genel Müdürün başkanlığında en az 5 üye ile toplanacağı ve en az 4 üyenin oyu ile karar verebileceğinin belirtildiği aktarıldı.

Açıklamada, Yönetim Kurulu'nun kararlarıyla ilgili yönetmelikte geçen düzenlemelere de yer verildi.

Buna göre, Yönetim Kurulu gündemi, gündemde olan ve olmayıp da gündeme alınmasına karar verilen Genel Müdürlük veya üyelerin teklif yazıları ile sözlü önerilerinin, toplantıya katılan ve katılmayan üyelerin adlarının, katılmayan üyelerin mazeretli olup olmadıklarının, toplantıda alınan kararların metinlerinin, karar tarihi ve sayıları ile varsa karşı oy gerekçeleri eklenerek raportör tarafından tutanak haline getirildiği, bu tutanağın da üyeler tarafından imzalandığı belirtildi.

İmzalı tutanakların, raportör tarafından karar defterine tarih ve sıra numarası ile yapıştırılarak mühürlendiği, teklif yazılarının ekinde yer alan belgelerin ise Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörlüğü tarafından dosyasında saklandığı vurgulanan söz konusu yönetmelikte, kararların yönetim kurulunca farklı bir tarih belirlenmemiş ise alındığı tarihte yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Yönetim Kurulu karar defteri ve eklerinin, Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü tarafından muhafaza edildiğine işaret edilen yönetmelikte, karar defteri ve eklerinin yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin talebi ile büro koordinatörlüğünde veya gerektiğinde yönetim kurulu toplantısında incelenebileceği anlatıldı.

Yönetim Kurulu üyelerinin, gerek görevdeyken gerekse görevlerinden ayrıldıktan sonra kendi görev dönemlerinde alınan kararlara erişebildikleri vurgulanan yönetmelikte, "Üyeler, yasal bir soruşturma veya inceleme kapsamında katıldıkları toplantılarda alınan kararlara ve eklerine ayrıca ihtiyaç duymaları halinde, gerekçelerini belirten bir yazı ile bunların tasdikli birer örneğinin kendilerine verilmesini talep edebilirler. Yönetim Kurulu Kararlarının ve eklerinin Kurumda saklanma süresi 15 yıldır" bilgisine yer verildi.

Alınan kararlarla ilgili belgeler ıslak imza ile onaylanıyor

Yönetmelik hükümlerinde belirtildiği gibi Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülen gündem maddeleri ve alınan kararlara ilişkin belgelerin üyelerce ıslak imza ile imzalandığı, imzalı tutanakların ise raportör tarafından karar defterine tarih ve sıra numarası ile mühürlenerek yapıştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmza altına alınan kararlar, kanunlara göre TRT'yi denetlemekle yetkili ve görevli kılınan kurum veya denetim birimlerine sunulmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu'nca alınan tüm kararlar, Kurumun ilgili birimlerine de gönderilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin, kararlarla ilgili olarak istedikleri herhangi bir hususu, alınan karar içine yazdırmaları mümkündür. Ayrıca karşı oylarını veya farklı karar alınmasını talep etmeleri halinde de bütün bu hususlar kararlarda yer almaktadır. Dolayısıyla Yönetim Kurulunun çalışma ve toplantılarında yer alan herhangi bir hususun gizlenmesi, kararda yer verilmemesi mümkün olmadığı gibi belirtilen bütün hususlar kararlara yazılmakta ve üyeler tarafından imzalanmakta, böylece kararların açıklığı ve şeffaflığı sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu kararları ve eklerinin ve aynı şekilde bugüne kadar alınan Yönetim Kurulu toplantılarına ait ses kayıtlarının da silinmesi ya da imha edilmesi söz konusu değildir. Ayrıca Yönetmelikte, Yönetim Kurulu kararları ve eklerinin 15 yıl, toplantı ses kayıtlarının da 10 yıl muhafaza edileceği belirtilmesine rağmen, kararlar ve ses kayıtları süre gözetilmeksizin Kurum arşivlerinde muhafaza edilmektedir."