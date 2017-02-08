TRT'den "giyim yardımı" açıklaması

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan (TRT), toplu sözleşme hükümleri gereği, giyim yardımının sadece yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele hizmetin gereği olarak verildiği belirtilerek, "Yardımdan kurum personelinin tamamının yararlandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında, kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşmenin 22 Ağustos 2015'te imzalanarak, 23 Ağustos 2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplu sözleşmenin giyim yardımı başlıklı 6. maddesinde, 'Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personelden, kurumca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak belirlenir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.' hükmü yer almaktadır.

Haber metinlerinde Sayıştay raporu dikkate alınmayarak, giyim yardımının kurum personelinin tamamına verildiği ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Sayıştay denetçilerinin raporu ve mezkur toplu sözleşme hükmü dikkate alınarak giyim yardımı, kurum personelinin tamamına değil, sadece yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele hizmetin gereği olarak verilmiştir.

Ayrıca, başta kurumumuz genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları olmak üzere üst düzey yöneticiler, genel idari hizmet sınıfında görev daire başkanları ve personel giyim yardımından yararlanamamakta, sadece yayında ve verici istasyonlarında çalışan personel hizmetin gereği olarak giyim yardımından faydalanmaktadır."

Açıklamada, bununla ilgili 2016 ve 2017 içinde yapılan yeni düzenleme ile usul ve esasların yürürlüğe girdiği belirtilerek, kimlerin bu yardımdan yararlanabileceğinin Maliye Bakanlığı ile bu hizmet kolunda yetkili sendika (Birlik Haber-Sen) ve kurum tarafından birlikte belirlendiği bildirildi.

"Nakit para yatırılmamaktadır"

Söz konusu haberlerde yer alan "Ödemelerin nakdi olarak yapıldığı" ifadelerinin de doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kurum personeline giyim yardımı için nakit bir para yatırılmamaktadır. Personel söz konusu usul ve esaslar uyarınca giyim malzemelerini belirlenen standartlara göre miktarı aşmadan aldığını 'fatura veya yazar kasa fişi' ile belgelendirmekte, yapılan harcamanın kontrolü Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldıktan sonra ilgili personelin hesabına yatırılmaktadır.

Sonuç olarak Sayıştay denetçilerinin raporu ve mezkur toplu sözleşme hükmü dikkate alınarak 'Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Giyim Yardımına İlişkin Usul ve Esaslar' Maliye Bakanlığı ile bu hizmet kolunda yetkili sendika (Birlik Haber-Sen) ve kurumumuz tarafından 29/12/2016 tarihinde birlikte imzalanarak yürürlüğe girmiş olup giyim yardımı sadece yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele hizmetin gereği olarak verilmiştir."

"Bazı çevreler TRT'yi yıpratma gayreti içine girmişler"

Açıklamada, bazı internet siteleri ve medya organlarında yer alan ve "TRT'nin 2015 yılında zarar ettiğine ilişkin" haberlerin de gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Haberde belirtilen rakamın "zarar" olmadığının altını çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2015 yılında yapılanma çalışmalarında sona gelinen İngilizce Haber Kanalı TRT World'ün hayata geçirilmesi ve zorunlu altyapı yatırımlarının tamamlanması için kullanılan paradır. Bu yatırımlar için hazineden herhangi bir ek destek alınmamış, var olan kaynaklarla bütçe dengesi sağlanmıştır.

Nitekim 2016 yılı TRT bütçesi 252 milyon lira fazla vermiştir. Bu itibarla yaklaşan referandum öncesi bazı çevreler, TRT'yi hedef haline getirerek yıpratma gayreti içine girmişlerdir ancak bu çabalar beyhudedir. Halkımızın teveccühü ile son yıllarda önemli başarı yakalayan TRT, yayın ilkelerinden taviz vermeden, kamu yayıncılığı sorumluluğu ile ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edecektir."