TRT’den, bilinçli şekilde yürütülen iftira ve karalama kampanyalarına ilişkin kamuoyu açıklaması

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs açıklamasından sonra, TRT ekranlarında Nisan ayında yaşanan ve sorumlularının iş akitlerinin sonlandırıldığı bir altyazı hatası, karalama ve yıpratma kampanyasına dönüştürmek amacıyla sosyal medyada servis edildi.

Türkiye Radyo ve Televizyon kurumu tarafından konuyla alakalı açıklama geldi.

Yapılan açıklamada;

Kurumumuzla ilgili ortaya atılan her bir iddia ya da dedikoduya bugüne kadar cevap verme ihtiyacı hissetmedik.

Ancak son günlerde artan ve bilinçli olarak tasarlandığını düşündüğümüz asılsız iddialarla Türkiye’nin ekranı TRT’ye zarar verme çabaları ve artan “Kudüs” hassasiyeti üzerine bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştır.

TRT “Kudüs” konusunda; Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet politikası doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşlerini merkeze alan bir yayın yapmaktadır.

Bu çerçevede, TRT kanallarında yer alan siyaset, iç-dış politika ve haber programlarında bu konu detaylı olarak işlenmiş, Türkiye’nin eleştirileri dile getirilmiş ve tepkiler ekranlara taşınmıştır.

Ayrıca, TRT1'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" ve "Payitaht Abdülhamid" gibi milletimizin özlemle ve milli duygularla izlediği dizilerde, “Kudüs”ün İslam aleminin kalesi ve onuru olduğu vurguları sık sık yapılmaktadır.

Bütün bunlara rağmen, kişilere bağlı olarak yayıncılığın doğası gereği ortaya çıkabilen, TRT yönetimi tarafından asla kabul görmeyen ve sorumlularının iş akitlerinin derhal fesh edildiği hatalar yeniymiş gibi kamuoyuna sunulmaktadır.

2014 yılı Eylül ayında yayınlanan bir çocuk programında ve 2017 yılı Nisan ayında yayınlanan bir haber bültenindeki alt yazı haber bandında “Kudüs” için yanlış bir konumlandırma yapılmış, bu durumun fark edilmesinin ardından “Kudüs” hassasiyeti de göz önüne alınarak hemen soruşturmalar başlatılmıştır.

Akabinde, bu iki büyük hatanın sorumluları işten çıkarılarak TRT ile ilişikleri tamamen kesilmiştir.

Bundan sonra, özellikle sosyal medya mecralarında yer alacak iftira niteliğindeki iddialarla ilgili sessiz kalınmayacak, iddia sahiplerinin ve bu iddiaları yayınlayanların maddi ve manevi cezaya uğramaları için gerekli tüm hukuk yolları sonuna kadar kullanılacaktır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.