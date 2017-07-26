  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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TRT'den açıklama

Basında yer alan FETÖ Yapılanması haberlerine konu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, geçmiş yıllardaki yapılanmaya ilişkindir.

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TRTden açıklama

İlgili haberlere konu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, geçmiş yıllardaki yapılanmaya ilişkindir. Söz konusu yıllardaki FETÖ yapılanmasına dair tüm iddialar, mezkur iddianamenin hazırlanmasından önce TRT tarafından yargıya intikal ettirilmiş ve idari olarak gereği yapılmıştır. Haberlerde adları geçen FETÖ sanıklarının çoğu 1 Eylül 2016 tarihli, kalan kısmı ise 22 Kasım 2016 ve 7 Şubat 2017 tarihli KHK’lar ile ihraç edilmiş ve hiçbir sanığın kurumumuzla irtibatı kalmamıştır. Kurumumuz FETÖ ile mücadelede devletin tüm organları ile işbirliği içinde üzerine düşeni büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir.

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