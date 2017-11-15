  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylık başvurusu

TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylık başvurusu

TRT'de görev süresi 14 Aralık'ta dolacak 1 yönetim kurulu üyesinin yerine yeni üye seçilecek. Belirtilen şartları taşıyanlar 10 gün içerisinde başvurabilecek.

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TRT Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylık başvurusu

İlan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre yeni üyenin Bakanlar Kurulu tarafından atanabilmesi için 2 aday belirlenecek.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 11.'inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylar, RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına posta ile veya şahsen başvuruda bulunabilecek.

Yönetim kurulu üyelik başvurularının 10 gün içinde yapılması gerekiyor.

Adaylık başvurusu için istenen belgeler şöyle:

"Başvuru dilekçesi, öz geçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma aslı veya kurumca onaylı sureti, sabıka kaydının bulunmadığına ve herhangi bir siyasi partiye üye olmadıklarına dair yazılı beyan."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT, Yönetim Kurulu Üyeliği, başvuru
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