TRT yayıncılık tecrübesini dünyayla paylaşıyor

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) 6 Mayıs 1927 tarihinde gerçekleştirdiği ilk radyo anonsuyla yayın hayatına başladı.

Bugün ise 14 televizyon kanalı, 5 ulusal, 5 bölgesel, 3 uluslararası ve 3 yerel radyo istasyonu ile sesini dünyaya duyuruyor.

Kamu yayıncılığının yanında okul misyonuna da sahip olan TRT, birikimini “Uluslararası Medya Eğitim Programları” ile dünya medyasının çalışanlarına aktarıyor.

Bu yıl 5’incisi düzenlenecek programda Asya’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a 70 ülkeden 162 radyo, televizyon ve yeni medya çalışanı 4 Aralık’ta Antalya’da buluşuyor.

Eğitimler, forumlar, söyleşiler ve belgesel gösterimleri

Programda, Televizyon ve Radyo Yayıncılığı, Haber Programları ve Yeni Medya Programları gibi konularda eğitimler, forumlar, söyleşiler ve belgesel gösterimleri gerçekleştirilecek.

Tecrübe paylaşımını esas alan programda "Televizyon Yayıncılığının Geleceği", "Olağanüstü Dönemlerde Habercilik", "Radyo Her Yerde" ve "Yayıncılıkta Büyük Veri" adıyla medya ve yayıncılık teknolojileri alanında dört forum gerçekleştirilecek.

Dijital ekranlar, mobil uygulamalar, yayıncılıkta yeni trendler ve yeni medya teknolojilerinin konuşulacağı programda, algı yönetimi, medya ve İslamofobi, kriz yayıncılığı, emoji kültürü ve eğlencenin geleceği gibi güncel tartışma konuları da ele alınacak.

Programda, yayıncılık dünyasında bilgi, birikim ve tecrübesiyle ön plana çıkmış isimler sunum yapacak.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in katılımı ile başlayacak eğitim programı Fransızca, Arapça, Rusça ve İngilizce dillerine de çevrilecek.

4 Aralık’ta başlayacak olan ‘5. Uluslararası Medya Eğitim Programı (UMEP)’ 12 Aralık’ta sona erecek.

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