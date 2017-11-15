TRT World'ün Cerablus Belgeseli'ne ödül

TRT'nin uluslararası haber kanalı TRT World'ün Cerablus Belgeseli, Körfez Ülkeleri Yayıncılık Birliği'nin belgesel dalında Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Kısa sürede uluslararası medya sektörüne damgasını vuran TRT World, başarılarını Dubai'den gelen bir ödülle taçlandırdı.

Trt World'ün "Küllerinden doğan şehir; Cerablus" adlı belgeseli Körfez ülkeleri Yayıncılık Birliği'nin belgesel dalında jüri özel ödülüne layık görüldü.

TRT World Haber Koordinatörü Fatih Er, "Aslında TRT World'ün kuruluş amacını inanılmaz derecede destekleyen bir ödül. Biz kuruluşumuzun merkezine hatırlayacağınız üzere insanı koymuştuk, insan hikayelerini koymuştuk. Avrupa Yayıncılar Birliği'nden Asya Yayıncılar Birliği'nden de şu anda finale kalan haberlerimiz var, küçük belgesellerimiz var. Önümüzdeki yıl bunlar inşallah artarak devam edecek." dedi.

Cerablus belgeseli sunucusu Alican Ayanlar,"Operasyonu başından beri takip ediyoruz. Son 18 aydır hem Cerablus'tan hem de Fırat Kalkanı Bölgesi'nin tümünden çok başarılı bir şekilde insan hikayeleri aktardığımızı düşünüyorum." diye konuştu.