TRT World'den 'Unutulmuş Çocuklar' Belgeseli

TRT World'ün hazırladığı "Unutulan Çocuklar" Belgeseli hakkında yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Irak'taki DEAŞ operasyonlarının ardından rahat bir çalışma alanı bulduğundan bahsedilerek ile şu bilgilere yer verildi:

"DAEŞ’in 2014 Ağustos’unda Irak’ın kuzeyindeki Sincar eyaletini ele geçirmesi üzerine Avrupa ülkeleri ve ABD muhaliflerden desteğini çekerek, PKK terör örgütü ile çalışma kararı aldı. Bu bölgedeki ana akım medyanın propagandaları sayesinde terör örgütü PKK, dünya kamuoyuna bir kahraman ve kurtarıcı olarak yansıtılmaya başlandı. Ancak savaşın gerçek hikayesi hiç de görüldüğü gibi değildi. Amerikan Hükümeti’nin 2017 yılında yayınladığı İnsan Ticareti raporuna göre bu dönemde yüzlerce çocuk PKK’ya bağlı gruplar tarafından zorla alıkonuldu. Kısa bir eğitimden sonra ölmek ve öldürmek üzere savaşta ön saflara gönderildi. PKK, savaş suçu kabul edilen çocuk militanlar yetiştirmek için Kuzey Irak’taki mülteci kampları ve Suriye’nin kuzeyi ile Türkiye’deki ailelerin gözü önünde çocuklarını alıp götürdü."

Belgeselde ayrıca Kuzey Irak’ta, PKK tarafından kaçırılarak Türkiye, Suriye ve Irak’ta intihar eylemleri düzenlemek üzere nasıl yetiştirildiklerini anlatan 11 yaşındaki 2 kız çocukla da röportaj yapılıyor.

İki bölümden oluşan belgeselin ilki, 28 Mart Çarşamba akşamı 23:30’da TRT World ekranında izleyici ile buluşacak.

Kaynak: AA