TRT World'den barınma merkezindeki çocuklara gazetecilik eğitimi

TRT World’ün göçmen çocuklar arasında gazeteciliğe ilginin artmasını sağlamak ve geleceğin gazetecilerini yetiştirmek amacıyla, sosyal sorumluluk projesi "World Citizen" kapsamında düzenlediği "Gençler için Gazetecilik" isimli eğitim programının dördüncüsü Hatay'da gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl Gaziantep’te, bu yıl ise Şanlıurfa ve Kilis’te düzenlenen eğitim programın dördüncü durağı ise Hatay Boynuyoğun Barınma Kampı oldu.

Program kapsamında 68 çocuk, mesleğinde uluslararası tecrübeye sahip TRT World muhabir ve editörleri tarafından eğitime tabi tutuldu.

Global bir medya ağı tarafından başlatılan ve çalışanlarının sahada olduğu bu sosyal sorumluluk projesi ile şu ana kadar 250 çocuğa ulaşıldı.

Toplamda 3 gün süren eğitimler kapsamında mobil gazetecilik, hikaye anlatımı ve gazeteciliğin temelleri konu başlıkları ele alındı.

Üretken hikaye anlatımı, dijital haber oluşturma, sosyal medya kullanımı ve haber güvenilirliğini doğrulama derslerinin ardından kamptaki orijinal hikayeleri yazmaya başlayan çocukların, film yapımı derslerine devam etmeleri de sağlanıyor.

TRT World Dijital Departmanından Mohamed Taha, programcı Mariam Marakesh ve TRT Al Arabiya'dan Majdoleen Hossoon programa katılırken, TRT World’ün Washington DC ofisinden Ahmed Diab ise özel konuk olarak programda yerini aldı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu ve benzeri çalışmalarla geleceğin gazetecilerini yetiştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Eren, Suriye'deki savaş nedeniyle evlerini, ülkelerini terk etmek zorunda kalan 3 milyondan fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yapan Türkiye'nin sağladığı imkanlarla tüm dünya için örnek olduğunu ifade etti.

Savaş nedeniyle binlerce çocuğun en temel haklarından mahrum bırakıldığını vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Çocuklar konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarına büyük sorumluluk düşüyor. Biz de Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu olarak, sığınmacı çocuklar arasında gazeteciliğe ilgiyi arttırmak ve geleceğin gazetecilerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz sivil girişim 'World Citizen' kapsamında 'Gençler için Gazetecilik-Journalism for Juniors-J4J' eğitim programları ile bu sorumluluğa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Gaziantep'te, bu yıl ise Şanlıurfa'da, Kilis'te ve şimdi Hatay'da eğitim programları ile deneyimli gazetecilerin bizzat alanda bulunduğu programlar ile yüzlerce genç ve çocuğa ulaşmış durumdayız. TRT olarak 'World Citizen' projesi ile küresel vicdana ilham olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA