TRT World'den 15 Temmuz darbe girişimi kitabı

Türkiye'nin ilk İngilizce haber kanalı TRT World'ün bünyesinde kurulan Araştırma Merkezi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini anlatmak amacıyla İngilizce bir kitap hazırladı.

Editörlüğü Halil Berktay ve Pınar Kandemir tarafından yapılan 133 sayfalık "History and Memory: TRT World in the Face of July 15 Coup" (Tarih ve Bellek: TRT World'ün Gözünden 15 Temmuz Darbe Girişimi) isimli kitap, darbe girişimini tarihi bir analiz eşliğinde anlatıyor.

Ön sözü TRT Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından yazılan kitabın "Tarih" isimli birinci ana bölümü, Halil Berktay tarafından kaleme alınan "Ya kazansalardı?" makalesiyle başlıyor.

Kitapta önce Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki önemli gelişmeler, askeri darbeler ve buhranlar detaylı bir şekilde anlatılıyor. Daha sonra 15 ve 16 Temmuz'da darbe girişimi ve sonrasında Ankara, İstanbul ve Marmaris'te saat saat yaşanan gelişmelere yer veriliyor.

Darbe girişiminin engellenmesinde önemli rol oynayanların anlatıldığı bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ve darbe girişiminde şehit edilen Ömer Halisdemir'in o gece yaşadıkları, eylemleri ve açıklamaları yer alıyor.

"Mecliste Direnme ve Dayanışma" isimli bölümü, FETÖ'nün bir dini cemaat ve hizmet hareketinden suç örgütüne dönüşümü, darbe girişimini Fetullah Gülen ve FETÖ'nün planlayıp düzenlediğini gösteren kanıtlar ve FETÖ'nün dört önemli ismiyle ilgili bölümler takip ediyor.

Darbe girişimine uluslararası tepkilere de geniş yer ayrılan kitabın ikinci ana bölümü "Bellek"te darbecilerin işgal ettiği TRT'deki çalışanların gözünden 15 Temmuz darbe girişimi, ilk saatler, sonraki gün, TRT World'ün darbe girişiminden nasıl etkilendiği anlatılıyor.

Kitabın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT World haber kanalının resmi açılış töreninde yaptığı konuşmaya yer veriliyor.

Kitapta ayrıca Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen çarpıcı fotoğraflar bulunuyor.

TRT World'den dün yapılan açıklamada, televizyonun bünyesinde kurulan Araştırma Merkezi tarafından temmuz, ağustos ve eylül aylarında 10 farklı ülkede düzenlenecek konferans ve panellerde FETÖ'nün darbe girişiminin ev sahibi ülkelerin gazetecileri ve uzmanlarıyla masaya yatırılacağı kaydedilmişti.