TRT ve Digitürk binasını işgal girişimi davası görülüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin dava İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davanın 15. duruşmasına, 57 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, tutuklu sanık eski Yüzbaşı Melih Can, geçen celse verilen mütalaanın ardından esas hakkındaki savunmasını yapıyor.

Davanın 15, 17 ve 19 Ocak'ta devam edecek duruşmalarında, sanıkların mütalaaya karşı beyanları alınacak.

Vodafone Park'a iniş yapmışlardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Beşiktaş'taki Vodafone Park ile Digiturk binasını ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu 93 sanıktan 5'inin bir firmaya bağlı çalışan teknik personel olduğu belirtiliyor.

Sanıkların, "TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, bazı sanıkların, olaylarda yaralananlar olduğu, kamu malına zarar verildiği gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan da cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Cumhuriyet savcısı hakkındaki mütalaasında da tüm sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaada ayrıca, 29 sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs etme", 53 sanığın "mala zarar verme", 90 sanığın "haberleşmenin engellenmesi", 2 sanığın ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 55 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: AA