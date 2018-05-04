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TRT Radyo işgal davasında 31 sanığa müebbet hapis

Darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki Radyo Binasını işgal davasında karar çıktı. 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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TRT Radyo işgal davasında 31 sanığa müebbet hapis

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesiyle ilgili davada 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 15 sanığa müebbet hapis cezası verildi. 

TRT Harbiye binası, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü hainler tarafından işgal edildi.  FETÖ'cüler Fahrettin Yavuz, Murat Demirci ve Jaoad Merroune'yu şehit etti. 50 kişiyi de yaraladı. 

Darbeciler, TRT Harbiye binasıyla yetinmedi. Taksim Meydanı'nı da işgal etti. Meydanda toplanan sivillere kurşun yağdırdı, 39 kişiyi yaraladı. Ancak sabaha karşı suç aletleriyle yakalandılar.

Sanıklar hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Taksim Meydanı ve TRT Harbiye binasına yönelik dosyalar birleştirildi. 

Yargılama tamamlandı ve karar açıklandı.  "Anayasayı ihlal" suçundan 31 sanığın 16'sı hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT RADYO, 15 temmuz
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