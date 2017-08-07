TRT personelini hedef alan dolandırıcılık yargıya intikal etti

TRT çalışanlarından Aysun E. adlı kişinin, arsa alım satımı yoluyla yüksek kazanç vadederek bazı TRT çalışanlarını dolandırdığı ortaya çıktı.

Olay, Aysun E.'nin topladığı paraları geri ödememesi sonucunda farkedildi. Aysun E.'nin ayrıca, bazı çalışanlar adına sahte imzalarla sahte senet düzenlediği, hayalî ihale yaptığı ve bu yöntemle kurumun resmi uygulamalarında dahi olmayan kantinin kâr paylarını dağıtma vaadiyle de para topladığı düşünülüyor.

TRT’nin soruşturma başlattığı olayda Aysun E.’nin bazı mesai arkadaşları mağdur olurken, aynı tuzağa TRT çalışanı olmayan kişilerin de düştüğü tahmin ediliyor. Soruşturma kapsamında dolandırıcılığın kaç kişiyi etkilediği ve toplanan paranın tutarı da araştırılıyor.

Durumun öğrenilmesinin ardından Aysun E.'nin TRT ile ilişiği kesilirken, mağdur olan TRT çalışanlarının suç duyurusunda bulunduğu olay Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal etti.