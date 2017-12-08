TRT, kriz yayıncılığında izlediği yolu dünya medyası ile paylaştı

TRT'nin Antalya'da düzenlediği, 5. Uluslararası Medya Eğitim Programında, katılımcılara her gün yeni bilgiler aktarılıyor.

Dünyanın dört bir tarafındaki güçlü muhabir ağı ile dünyanın nabzını tutmaya devam eden TRT, bu deneyimlerini dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 160'ın üzerindeki medya çalışanı ile paylaştı.

Eğitimin beşinci gününde konu kriz yayıncılığıydı. TRT'nin bu tarz olaylardaki tutumunu anlatan TRT Haber Kanal Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun şunları aktardı:

"Diğer ülkelerde de aslında tartışılan konulardan biri bu. Ama kesinlikle bunun basın özgürlüğü ile alakası olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şekilde bu tip yayınlarda, kriz anlarında, terör saldırılarında yaptığınız iş teröre hizmet etmemeli."

Sadece yurt içindeki olaylar değil dünyadaki gelişmelerde TRT hassasiyetiyle ele alınıyor. Buna en yakın örnek de ABD'nin Kudüs provokasyonunda izlediği yayın politikası.

Torun, "Zaten bugün özel yayınlarımızla da hem Türkiye'nin dört bir yanından hem dünyanın dört bir yanından bu karara verilen tepkileri duyurmak bizim en büyük görevimizdi ve bu görevimizi de en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kriz yayıncılığına katılımcıların ilgisi büyüktü. Pakistanlı Gazeteci Zahıd Essa Khokhar ise "Pakistan'da özel kanallar yayın hayatına başladıklarında bu tarz olaylarda her şeyi göstermeye çalışıyorlardı. Hiçbir hassasiyetleri yoktu. Hükumetin aldığı tedbirlerle artık bu konuda onlar da daha dikkatli yayın yapmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber