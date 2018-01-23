TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında 2. duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin dosyaların birleşmesi sonrası 131 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasına başladı.

TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davası başladı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 35 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, olaylarda yaralanan müştekiler ile avukatları da hazır bulundu. Duruşma tutuklu sanık Yusuf Sarıoğlu’nun savunmasıyla devam ediyor.

TRT binasının işgali iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Aydın tarafından hazırlanan 383 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün kuruluşu, yapısı, örgütlenmesi, eylemleri anlatılırken, Harbiye'deki TRT binasının işgali ve sonrasında vatandaşların yaptığı protestolarda Fahrettin Yavuz, Murat Demirci ve Jaoad Merroune'nin şehit edildiği, 50 kişinin de yaralandığı anımsatıldı.

İddianamede, 7'si rütbeli olmak üzere 24'ü tutuklu 32 askerin "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istendi.

İddianamede ayrıca, bir kısım sanıklar hakkında "terör örgütüne üye olmak", "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemeye teşebbüs etme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından da hapis cezaları talep edildi.

Taksim'in işgali iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan diğer iddianamede ise 15 Temmuz'da darbeci askerlerce Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin 11'i tutuklu 4'ü firari 99 şüpheli yer aldı.

Kaynak: AA