TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında 8. duruşma

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin dosyaların birleşmesi sonrası 131 sanığın yargılandığı davada, bir kısım müştekilerin beyanları alındı.

TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında 7. duruşma

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, olaylarda şehit olan Fahrettin Yavuz’un eşi olan müşteki Meryem Yavuz, 2 oğlu olduğunu, eşinin olaylarda hayatını kaybettiğini, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Bir diğer müşteki Mustafa Akçay da ifadesinde, olay gecesi Taksim Meydanı’na gittiğini ifade ederek, "Oradakilere 'bu darbe girişimidir' dedik. Telefondan görüntüleri, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını izlettik, gösterdik. Bizi dinlemediler, üzerimize ateş ettiler. Kafamdan ve ayağımdan yaralandım. Daha ağır yaralanan arkadaşlarımız da oldu. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." dedi.

"Bunları görüne Bosna'daki Sırp kasaplarını hatırladım"

Müşteki Nihat Türkmen de 15 Temmuz’da misafirlerini Harbiye Orduevi’ne bırakmak için TRT Radyosu trafik ışıklarına vardığında, bir el silah sesi duyulduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu silahın G3 olduğunu anladım, ben de askerim çünkü. Yanımda eşim ve 10 yaşındaki çocuğum vardı. Eşime vurulduğumu söyledim. Arabayı kenara çektim, doktor olduğum için atar damarımın kesildiğini anladım. Doktor arkadaşım anında müdahale etti. Ambulansla hastaneye götürüldüm. Sol koltuk altımdan yaralandım, 9 ameliyat geçirdim, 5 ay hastanede yattım, halen fizik tedavi görüyorum. Beni, eşimi ve 10 yaşındaki çocuğumu nasıl tehdit olarak algıladılar. 10 yaşındaki çocuğumdan korktular herhalde. Hainler korkaktır. İnanın defalarca görüntüleri izledim, bunları görünce Bosna’daki Sırp kasaplarını hatırladım. Soy bağları var mı diye düşündüm. 10 yaşımdaki çocuğum hemen arkamdaydı, ona gelebilirdi. Hastalıklı ruh hali fetöşizm’dir, bunlar da fetöşist. Şikayetçiyim, bu dünyada da öbür dünyada da şikayetçiyim. Allahın gazabı üstlerinde olsun."

Duruşma salonunda bulunan müştekilerin beyanlarının alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Kemal Yalçın Selçuk, dosyaya gelen bir kısım belgeleri okudu.

SEGBİS ile duruşmaya bağlanan sanık Sinan Koçak savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti. Koçak’ın savunmasının alınmasıyla davadaki sanıkların savunmalarının alınması tamamlandı.

Duruşma, yarına ertelendi.

TRT binasının işgali iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Aydın tarafından hazırlanan 383 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün kuruluşu, yapısı, örgütlenmesi, eylemleri anlatılırken, Harbiye'deki TRT binasının işgali ve sonrasında vatandaşların yaptığı protestolarda Fahrettin Yavuz, Murat Demirci ve Jaoad Merroune'nin şehit edildiği, 50 kişinin de yaralandığı anımsatıldı.

İddianamede, 7'si rütbeli olmak üzere 24'ü tutuklu 32 askerin "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istendi.

İddianamede ayrıca, bir kısım sanıklar hakkında "terör örgütüne üye olmak", "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemeye teşebbüs etme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından da hapis cezaları talep edildi.

Taksim'in işgali iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan diğer iddianamede ise 15 Temmuz'da darbeci askerlerce Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin 11'i tutuklu 4'ü firari 99 şüpheli yer aldı.

Sanıklar hakkında, ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan ise 5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Taksim Meydanı'nı işgal eden askerlerin, talimatları İstanbul'daki ana darbe davası sanıklarından Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya'dan aldıkları ifade ediliyor.

Mahkeme, iki iddianameyi birleştirmişti.

Kaynak: AA