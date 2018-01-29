TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında 6. duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü ve 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin dosyaların birleşmesi sonrası 131 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan 6. duruşmaya, 34 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Olaylarda yaralanan müştekilerin avukatları da duruşmada hazır bulunurken, farklı illerdeki tutuksuz sanıkların bir kısmına SEGBİS sistemiyle bağlanıldı.

Duruşma, SEGBİS sistemiyle bağlanılan tutuksuz sanıkların savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

TRT binasının işgali iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Aydın tarafından hazırlanan 383 sayfalık iddianamede, Harbiye'deki TRT binasının işgali ve sonrasında vatandaşların yaptığı protestolarda Fahrettin Yavuz, Murat Demirci ve Jaoad Merroune'nin şehit edildiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede, 7'si rütbeli olmak üzere 24'ü tutuklu 32 askerin "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.

İddianamede ayrıca, bazı sanıklar hakkında "terör örgütüne üye olmak", "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemeye teşebbüs etme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından da hapis cezaları talep ediliyor.

Taksim'in işgali iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan diğer iddianamede ise 15 Temmuz'da darbeci askerlerce Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin 11'i tutuklu 4'ü firari 99 sanık yer alıyor.

Sanıklar hakkında, ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan ise 5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Taksim Meydanı'nı işgal eden askerlerin, talimatları İstanbul'daki ana darbe davası sanıklarından Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya'dan aldıkları ifade ediliyor.

Mahkeme, iki iddianameyi birleştirmişti.

AA