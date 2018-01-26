TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında 5. duruşma

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 19 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık piyade er Eshed Ö. savunma yaptı.

Eshed Ö, piyade er olarak askerlik yaptığını, alaydayken içtima için toplandıklarını, içtimada silahları olmadığını görünce Nebi Gazneli'nin sinirlendiğini ve silahları almaları emrini verdirdiğini, sivil 2 otobüse bindirildiklerini ve yanlarına bir kasa mühimmat aldıklarını söyledi.

Sanık Eshed Ö.sivil otobüse bindirilerek, TRT binasına getiririldiklerini belirtti.

Bir süre sonra, bir aracın dibine girdiğini, saklanacak yer aradığını belirten sanık Eshed Ö., bilerek ya da isteyerek bu olaylara katılmadığını, hiçbir çatışmaya şahit olmadığını ifade etti.

Sanık Eshed Ö., rütbelileri göstererek, kendilerinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Bir diğer tutuklu sanık İbrahim G. de savunmasında, TRT binasının üst katına çıktıklarını ve anons yapıldığını, söyleyerek, "Bize 'Onlar polis araçlarını ele geçirmiş teröristler.' dediler. Sabaha karşı her şeyi bırakıp, aşağıya indik. Polisler bizi kelepçeledi." şeklinde konuştu.

Tutuklu Yasin M. de savunmasında, TRT binasına götürüldüğünü, bombalı eylem olacağının söylendiğini, katlardaki odalara baktıklarını, sorun olmasın diye fişlerin çekileceğinin söylenildiğini aktardı.

Odada tek başına kaldığını, silah seslerini duyduktan sonra odadan çıktığını anlatan sanık Yasin M., "Başımdaki komutan ateş etme emri verdi, havaya ateş ettim. Komutan bize 'Askere sıkan teröristtir' dedi. En üst kata çıktık, bekledim. Daha sonra aşağıya inmemiz söylendi, gözaltına alındık." diye konuştu.

Duruşma, 29 Ocak'a ertelendi.

Kaynak: AA