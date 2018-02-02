TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında 10. duruşma

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 34 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Olaylarda yaralanan müştekilerin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen tutuklu sanıklar, tahliyelerini istedi. Sanık avukatları da bazı kişilerin duruşmada tanık olarak dinlenmesini, olay yerinde keşif yapılmasını ve müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Müşteki avukatları da sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Taleplerle ilgili olarak görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyanın esasına etkisi olmayacağından bilirkişi raporunun alınması ve tanıkların dinletilmesi taleplerinin reddini istedi.

Savcı, sanık savunmaları, otopsi raporları gibi belgelerin birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin bulunması, sanıkların üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suçların katalog suçlardan olması dikkate alınarak tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını isteyerek, davanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine tebliğ edilmesini talep etti.

Savcılığın taleplerle ilgili görüşüne tepki gösteren bir tutuklu sanık, duruşmanın düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkartıldı.

Mahkeme, ara kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

TRT binasının işgalini protesto eden 3 kişi şehit edilmişti

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Aydın tarafından hazırlanan 383 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün kuruluşu, yapısı, örgütlenmesi, eylemleri anlatılırken, Harbiye'deki TRT binasının işgali ve sonrasında vatandaşların yaptığı protestolarda Fahrettin Yavuz, Murat Demirci ve Jaoad Merroune'nin şehit edildiği, 50 kişinin de yaralandığı anımsatıldı.

7 rütbeli asker yargılanıyor

İddianamede, 7'si rütbeli olmak üzere 24'ü tutuklu 32 askerin "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istendi.

İddianamede ayrıca, bir kısım sanıklar hakkında "terör örgütüne üye olmak", "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemeye teşebbüs etme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından da hapis cezaları talep edildi.

Taksim olaylarda 39 kişi yaralanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan diğer iddianamede ise 15 Temmuz'da darbeci askerlerce Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin 11'i tutuklu 4'ü firari 99 şüpheli yer aldı.

Sanıklar hakkında, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan ise 5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

''Yıkın, ateş edin, yine de Taksim'e gidin''

İddianamede, Taksim Meydanı'nı işgal eden askerlerin, talimatları İstanbul'daki ana darbe davası sanıklarından Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya'dan aldıkları ifade edildi. Sanıkların emniyet ve savcılık ifadelerinin yer aldığı iddianamede, 15 Temmuz 2016'da Hasdal Kışlası 6. Motorlu Piyade Alayı eski komutanı Albay Müslüm Kaya ile yeni alay komutanı Nebi Gazneli'nin durum hakkında telefon görüşmesi yaptıkları ve "Önünüze çıkan barikatları yıkın, ateş edin, yine de Taksim'e gidin" diye açıkça halka ateş edilmesi yönünde talimat verdikleri belirtildi.

Mahkemece, TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanmasına ve Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin davalar birleştirilmiş, bu kapsamda, davadaki sanık sayısı 131'e yükselmişti.

Kaynak: AA