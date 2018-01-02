TRT Haber’in acı kaybı: Selami Keskiner hayatını kaybetti

Selami Keskiner, İstanbul'da akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Marmara iletişim Fakültesi Mezunu olan Keskiner, 22 yıldır gazetecilik yapıyordu.
Kanal 7 televizyonunda istihbarat şefliği yapan Selami Keskiner, Kanal 24 televizyonunda da editörlük görevinde bulunmuştu.
Yaklaşık 4 yıldır TRT İstanbul Müdürlüğü'nde Haber editörlüğü yapan Selami Keskiner, evli ve 2 çocuk babasıydı.
46 yaşında hayatını kaybeden Selami Keskiner'in cenazesi memleketi Amasya'da yarın kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.