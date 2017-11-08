TRT Haber, Suriyeli üçüzleri ziyaret etti

TRT Haber, Şanlıurfa'daki Harran konteyner kentinde yaşayan ve anaokuluna giden Suriyeli üçüzleri ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde üçüzler Recep, Tayyip ve Erdoğan'ın Suriye'de hayatını kaybettiği yönündeki haberler Türkiye'de üzüntü yaratsa da kısa sürede gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Çünkü üçüzler yaşıyordu ve sağlıkları da yerindeydi.

5 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye sığınmışlardı

Harran'daki konteyner kentte yaşayan Yasin ailesi, Türkiye'ye 5 yıl önce Suriye'nin İdlib kentinden geldi.

Türkiye'ye geldikten birkaç ay sonra da üçüz bebekleri oldu.

Onlar da, çocuklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, 2012'deki Şanlıurfa gezisinde üçüzleri ziyaret etmişti.

Kaynak: TRT Haber