Basın yayın kuruluşlarının 2017 Clickbait puanlama sonuçları açıklandı.

Gelişen teknoloji ile birlikte bilgiye anlık olarak internete bağlanan her cihazdan ulaşılabiliyor. İnternet siteleri merak edilen ve takip edilen konularda ilk bilgi kaynağı konumunda.

Gündemi ve dünyada olup biteni öğrenmek için milyonlarca kullanıcı haber sitelerini takip ediyor. Bu kapsamda bazı internet siteleri de bilgi ihtiyacını gidermek isteyen kullanıcıları, yanıltıcı başlıklar ve anonslarla internet sitelerine yönlendirilmesini sağlıyor.

Dogrula.org tarafından yayınlanan Basın Yayın Kuruluşları 2017 Clickbait Raporu‘nda 23 kuruluş incelenmiş ve toplamda 1150 habere tek tek bakılarak sonuçlar oluşturuldu. Türkiye’de ve dünyada ilk kez yapılan Clickbait raporunda TRT Haber kullanıcıya haberi en doğru veren yayın organlarından oldu.

Clickbait nedir?

Bir haberi, okuyucuları istenilen sayfaya yönlendirmek için farklılaştırılmış, anlaşılabilir olmayan, dikkat çekici başlık veya görsellerle oluşturup sunma şekline Clickbait deniyor. Kelime anlamı olarak “tık yemi” ya da “tık tuzağı” olarak da bilinen Clickbait, haberlerin kalitesini düşüren, anlaşılabilir ve etik olmayan yöntemlerle yapılan ilgi çekmeye odaklı bir yöntem.

Normal haliyle dikkat çekmeyeceği ve tamamının okunmayacağı düşünülen haberlerde başlıklar veya görseller farklılaştırılarak Clickbait oluşturulabiliyor. Örneğin; “Yeni hali görenleri şaşırttı!“, “Gözlerinize inanamayacaksınız“, “Flaş Flaş!” gibi başlıklarla ve anlaşılabilir olmayan, bulanık, dikkat çekici ya da alakasız görsellerle yapılıyor.

Clickbait neden yapılır?

Clickbait’in asıl amacı, bir haberin tıklanması ve okunması için okuyucuyu gerek haberin başlığıyla gerek görseliyle merak ettirmek ve haberin bulunduğu sayfayı ziyaret etmesi konusunda ikna etmek. Okuyucular kandırılmış olma hissine kapılarak bir daha Clickbait haber yapan yayın kuruluşlarının sosyal medya hesaplarını veya internet sitelerini takip etmekten vazgeçebiliyor.

Bu durum da basın yayın kuruluşlarına karşı duyulan güvenin sarsılmasına yol açıyor.