TRT Haber Editörü Selami Keskiner'in naaşı Amasya'da toprağa verildi

Selami Keskiner dün mesai çıkışı aniden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Keskiner’in naaşı memleketi Amasya’ya gönderildi.
Düzenlenen cenaze töreninde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Okumuş dua etti, helallik istedi.
Öğleyin kılınan cenaze namazını ise ağabeyi Doçent Doktor Osman Keskiner kıldırdı.
Selami Keskiner'in cenazesi daha sonra toprağa verildi.
Törene, Keskiner'in yakınlarının yanı sıra TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan ile mesai arkadaşları katıldı.
Selami Keskiner TRT'den önce Kanal 7, Kanal 24 ve çeşitli medya kuruluşlarında çalışmıştı.
46 yaşında olan Keskiner, iki çocuk babasıydı.
Kaynak: TRTHABER