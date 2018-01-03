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TRT Haber Editörü Keskiner'in naaşı toprağa verildi

TRT Ailesinin acı kaybı...Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TRT editörlerinden Selami Keskiner'in cenazesi memleketi Amasya’da toprağa verildi.

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TRT Haber Editörü Keskinerin naaşı toprağa verildi

Selami Keskiner dün mesai çıkışı aniden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Keskiner’in naaşı memleketi Amasya’ya gönderildi.

Düzenlenen cenaze töreninde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Okumuş dua etti, helallik istedi.

Öğleyin kılınan cenaze namazını ise ağabeyi Doçent Doktor Osman Keskiner kıldırdı.

Selami Keskiner'in cenazesi daha sonra toprağa verildi.

Törene, Keskiner'in yakınlarının yanı sıra TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan ile mesai arkadaşları katıldı.

Selami Keskiner TRT'den önce Kanal 7, Kanal 24 ve çeşitli medya kuruluşlarında çalışmıştı.

46 yaşında olan Keskiner, iki çocuk babasıydı.

Kaynak: TRTHABER  

Etiketler: TRT Haber Editörü Selami Keskiner
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