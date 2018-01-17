TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: Kut-ül Amare ile izleyicilerimizi TRT'ye bağlayacağımızı düşünüyorum

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanıtımı gerçekleştirilen Kut-ül Amare dizisi öncesinde konuştu.

İbrahim Eren, "1916 bizim tarihimizde çok önemli ancak yatsınmış ve unutturulmuş bir zafer. Bunu geçen sene zaferin yüzüncüyılın da Türkiye olarak hatırlamaya başladık. Biz de 2017'nin son ayına yetiştiremedik ama 2018'in ilk ayına dizimizi yetiştirdik." dedi.

Eren konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Müthiş bir plato kuruldu, oyuncular hazırlandı, dönem kıyafetleri dikildi. Ben çok başarılı bir prodüksiyon çıktığını düşünüyorum. Perşembe günü ekranlara gelecek dizimizle haftanın bir günü daha izleyicilerimizi TRT'ye bağlayacağımızı düşünüyorum."

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi, Osmanlı Devleti'nin 1916'da Irak'ın Kut şehrinde İngilizlere karşı kazandığı zaferi anlatacak.

TRT1'in sevilen ve yurtdışında da büyük ilgi gören dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ’ın yeni projesi 'Mehmetçik Kut'ül Amare' 18 Ocak'ta TRT1'de izleyici ile buluşacak.

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Kaynak: TRT Haber