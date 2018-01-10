TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, çocukların isteklerini dinledi, sorularını yanıtladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i ziyaret etti.

Eren, çocukların isteklerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Televizyon yayınlarıyla ilgili aileleri uyaran İbrahim Eren, "Çocukların maruz kaldığı içerikleri kontrol etmesi lazım TRT dizilerini seyredebilirsiniz, TRT'nin yaptığı Kalk Gidelim gibi, Yalaza gibi ailenizle birlikte seyrettiğiniz zaman hem diliniz, eğitiminiz açısından hiç zararlı içerikler bulunmamaktadır. O yüzden kamu yayıncısı TRT'yi tercih etmek lazım " dedi.

İbrahim Eren medya okur yazarlığı ile ilgili bilgi verdi, çocuklardan dikkatli olmalarını istedi.

"Hangisi güvenilir, nedir? Bunları nasıl ayıracaksınız? Her gün karşınıza onlarca haber çıkıyor. İnternette her olana inanmamanız lazım onları bilinçli kullanmanız lazım"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da çocuklarla yakından ilgilendi.

Çocuklar, 15 Temmuz Millet Stüdyosu'nu da ziyaret etti.

Kaynak: TRT Haber