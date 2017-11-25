TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Boğaziçi Film Festivali’nin konuğu oldu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Boğaziçi Film Festival etkinlikleri çerçevesinde "5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali”nde sinemaseverlerle buluştu.

Béla Tarr, Aida Begic, Bobby Roth, Majid Majidi gibi dünyaca ünlü yönetmenlerin de katıldığı festivalde Eren, TRT’nin değişen vizyonunu, yapısını ve yeni döneme ilişkin hedeflerini "TRT'de Tanıdık Var mı?" adlı söyleşi programında paylaştı.

"İYİ PROJELERE İMZA ATMAK İSTİYORUZ"

TRT bünyesinde bir çok kaliteli yapıma imza atıldığını dile getiren Eren; “Kalandar Soğuğu', 'Mavi Bisiklet', 'Çırak', 'Buğday' gibi ödüllü filmler yaptık ve bunlar gibi projelere destek olmaya devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı aslında çok büyük destek veriyor. Bakanlıkla, birlikte yapabileceğimiz konular için iletişim halindeyiz” dedi.

Türkiye'nin çok farklı bir kültüre ev sahipliği yaptığına ve TRT'nin bu farklılığı ön plana çıkaran yayınlar ürettiğine işaret etti. Bu doğrultuda hazırlanan projelerin 2018 sonunda tamamlamış olacağını dile getiren Eren, “kamu yayıncısıyız, milli kültür ve bilinç, kahramanlık hikayeleri, gençlik, bağımlılık gibi konularda iyi projelere imza atmak istiyoruz ve bu projeyle birçok şeyi değiştireceğimize inanıyorum” dedi.

"FARKLI COĞRAFYALARA AÇILMAK ORTAK YAPIMLAR YAPMAK İSTİYORUZ"

TRT'nin yenilenmeye ve gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Eren, "Hindistan, Çin, Malezya, Endonezya ve Güney Amerika pazarlarına açılmak ve bu coğrafyayla ortak işler yapmak istiyoruz. O konuda öncülük yapma arzusundayız, çünkü hem pazar hem de kitle çok büyük." değerlendirmesini yaptı.

"FARKLI COĞRAFYALARDA YATIRIMCILARLA ÇALIŞACAĞIZ"

Farklı coğrafyalarda TRT yayınlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak adına bir çok strateji üzerinde çalışıldığını dile getiren Eren, “TRT yapımlarına ilgi duyulan ülkelerde, yatırımcılar bularak, TRT adını farklı coğrafyalarda duyuracağız. Açılacak kanallar için bayilikler vermek ve farklı modellerde gelir modelleri oluşturmak gibi bir çalışmamız da var” dedi.

"TRT’NİN LİSANS GELİRLERİNİ ARTIRACAĞIZ"

TRT’nin yurtdışı pazarında lisans gelirlerini de artırmak için hedefler koyduğunu dile getiren İbrahim Eren, “gelirlerimizi artırmak için lisansları bizde olan yayınlarımızın satışına hız vereceğiz. Geçtiğimiz sene TRT’nin bu alanda elde ettiği bir gelir var. Bu geliri daha da artırmanın peşindeyiz” dedi.

TRT YAPIMCILAR İÇİN ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE GEÇİYOR

TRT'ye sunulan bir projenin kabul süreçlerinden de bahseden Eren; bir projenin dramaturglar, komisyon, kanal koordinatörleri, daire başkanları, genel müdür yardımcısı, genel müdür ve en sonunda yönetim kurulu tarafından incelendiğini, beğenildiği takdirdeyse onaylandığını dile getirdi.

Bu süreçlerin bir adım öncesindeyse yapımcıların Ankara’ya TRT Genel Müdürlüğüne bizzat gelerek projelerini sunduklarını belirten TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Ocak ayından itibaren online başvuru sistemine geçeceklerini ve projesi olanların artık Ankara'ya gitmelerine gerek olmayacağını belirterek, "İnsanın kafasını netleştiren, projeye dair bütün detayların doldurulabileceği bir sistem. Programın hedef kitlesi, formatı, süresi, çekim planları, bütçe gibi konu başlıkları yer alacak. Geri bildirimler aldıkça bu sistem daha da düzenli hale gelecek." dedi.

"BİR PROJENİN EN BÜYÜK REFERANSI ESTETİĞİ VE KALİTESİDİR"

"2010’da ATV’ye başlamadan önce ben de yapımcılık yapıyordum. Yapımcılık yaptığım zamanlarda benim muhteşem olarak düşündüğüm o projelerin, TRT’de göreve başladıktan sonra TRT’ye her gün gittiğini fark ettim. Yeni fikir üretmek gerçekten zor. Kendi projenizle ilgili 'Harika bir proje' diyorsunuz ama projelerin hepsi birbirine benziyor. Başlığı bile aynı olanlar var.” diyen Eren, bir projenin en büyük referansının estetik ve kalite olduğunu söyledi.

"BİR RÜYADAN GERÇEKLİK ÇIKARMAK BU SEKTÖRÜN OLMAZSA OLMAZ KURALIDIR"

Elindeki kısıtlı imkanlara ve önünde duran tüm engellere rağmen muhteşem işler çıkartan çok değerli sinemacılar olduğunu söyleyen İbrahim Eren, Türkiye’nin değerlerinden Ahmet Uluçay’ı anmayı da ihmal etmedi:

“Festivalin Kısa Film Yarışması’ndaki Büyük Ödüle adı verilen Ahmet Uluçay, ‘Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’ başta olmak üzere, pek çok kısa filmiyle öne çıkan bir başarı öyküsü. Geçimini sağlamak için hamallık da yapan Uluçay, çok mütevazi rakamlara yaptığı bu filmle Türkiye ve yurtdışında 40'a yakın ödül aldı. ‘TRT’de bir tanıdık var mı?’ diye soranların önce Ahmet Uluçay’ın hayatına, sinemasına bakmalı.

Ahmet Uluçay gibi zekasını, kişiliğini ve yeteneğini konuşturarak ülkemiz adına katıldıkları uluslararası festivallerden ödüllerle dönen çok değerli yönetmenlerimiz ve oyuncularımız var. Bir rüyadan gerçeklik çıkarmak bu sektörün olmazsa olmaz kuralıdır. Bunu başardığınız kadar gerçeksiniz ve kalıcısınız.’

"ÜÇ YENİ YAPIMI İZLEYİCİLERİMİZLE BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Merakla beklenen Mehmetçik Kut’ül Amare’nin çekimlerinin halen sürdüğünü söyleyen Eren, TRT’de yayına hazırlanan ilk futuristik dönem dizisi ‘2150’nin çalışmalarına başlandığını müjdeledi. Eren, yakında TRT ekranında yayınlanacak Srebrenitsa Katliamı ile Bosna Hersek’in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in gerçek yaşam öyküsünü anlatan mini dizi ‘Aliya’nın da müjdesini verdi.

Avrupa ve Amerika’daki yapım şirketlerinin gözdesi olan ‘Mini Dizi’ konseptinin Türkiye’de ilk TRT tarafından hayata geçirilip, sürdürülen bir format olduğunun altını çizen Eren, yeni bir dönemin başladığını söyledi: “TRT artık daha şeffaf bir yapıya sahip. Yeni proje ve fikirlere, her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç var. Kaliteli, kamu yayıncılığına uygun yeni projeler ortaya çıkarabilmek için senaryo yarışmaları düzenleyeceğiz.”

TRT Okul kanalının 2018 yılında kültür sanat ağırlıklı bir kanala dönüşeceğini ve isminin TRT 2 olacağını belirten Eren, “Milli kültürümüzü tanıtacak, milli bilincimizi kuvvetlendirecek ve bu topraklara hitap eden, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, ilhamını tarihimizden alan ‘Kahramanlık Hikayeleri’ öncelikler arasındadır. Yanı sıra, insanlarımıza okuma alışkanlığını yeniden kazandıracak yayınlara da öncelik vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

"YAYIN VİZYON MERKEZİ KURULUYOR"

TRT bünyesinde "Yayın Vizyon Merkezi" kuracaklarının bilgisini de veren TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Yayın Vizyon Merkezi, editoryal vizyon verecek. Kanallarımız için özel bir strateji belirleyeceğiz. Gelen projelerin kanalı değil, kanalın gelen projeleri şekillendirmesi lazım. Bu doğrultuda hazırlattığımız projeleri 2018 sonunda tamamlamış oluruz. Kamu yayıncısıyız, milli kültür ve bilinç, kahramanlık hikayeleri, gençlik, bağımlılık gibi konularda iyi projelere imza atmak istiyoruz ve bu projeyle birçok şeyi değiştireceğimize inanıyorum.” dedi.

"REYTİNG ÖLÇÜMLERİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR"

İbrahim Eren, gelen bir soru üzerine, daha önce hakkında şaibeler oluşan reyting ölçümlerinin artık TİAK tarafından sağlıklı bir şekilde yapıldığına vurguladı.

"EUROVİSİON’A KATILIM YOK"

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren; Eurovision şarkı yarışmasına yeniden katılınabilir mi şeklinde sorulan bir soruya da yarışmaya “katılmamaya” devam edileceği cevabını verdi.