TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: Arkadaşlarımız serbest bırakıldılar

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibinin serbest bırakılmasına ilişkin, "Arkadaşlarımız haksız bir suçlama ile karşılaştılar. Dışişleri Bakanlığı ve bizim girişimlerimiz sonucu bu yanlıştan dönüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, açıklamasında, Myanmar'da, Arakanlı Müslümanların yaşadığı katliamları dünyaya duyurmak için haber belgesel çalışmaları yaparken gözaltına alınan ve yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan 4 kişilik TRT World ekibinin, haklarındaki ilave suçlamaların düşürülmesinin ardından serbest bırakıldığını hatırlattı.

Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak komşu ülke Bangladeş'e sığınmaya çalışan Arakanlı Müslümanların yaşadığı zorlukları haberleştirmek adına bölgeye TRT World ekibini gönderdiklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

"Ancak Myanmar yetkilileri, ekibimizi anlamsız suçlamalarla mahkum ederek çalışamaz hale getirmiştir. Ekibimizin gözaltına alındığı ilk andan itibaren Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığı ile bu olayın takipçisi olduk. Arkadaşlarımız haksız bir suçlama ile karşılaştılar. Dışişleri Bakanlığı ve bizim girişimlerimiz sonucu bu yanlıştan dönüldü. Çabalarımız sonuç verdi ve arkadaşlarımız serbest bırakıldı."

Eren, Arakan'da yaşananların takipçisi olmak ve dünyaya duyurmak adına TRT ekiplerinin bölgede görev yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

TRT'den personeline destek

TRT World İstanbul Ofisi'nde muhabir olarak görev yapan Malezya vatandaşı Mok Choy ile Singapur vatandaşı kameraman Lau Hon Meng, Myanmar vatandaşları tercüman Aung Naing Soe ve sürücü Hla Tin, 27 Ekim'de başkent Nepido'daki parlamento binası yakınlarında yapacakları çekim öncesinde gözaltına alınmış, 10 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece haklarındaki ilk suçlamaya ilişkin ikişer ay hapse mahkum edilmişti.

TRT World ekibine yöneltilen ikinci suçlamanın ise mahkemece düşürüldüğü kaydedilmişti. TRT yönetimi, son mahkeme kararının ardından serbest bırakılan personelin sorunsuz şekilde Myanmar'dan ayrılabilmeleri için gerekli tüm desteğin sağlandığını duyurmuştu.