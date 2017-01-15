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Buradasınız : » » TRT Genel Müdürü Göka'ya onur ödülü

TRT Genel Müdürü Göka'ya onur ödülü

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen gecede, TRT Genel Müdürü Şenol Göka’ya onur ödülü verildi.

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TRT Genel Müdürü Gökaya onur ödülü
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Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak gazeteciler günü nedeniyle tören düzenlendi.

Törende TRT Genel Müdürü Şenol Göka’ya milli ve yerli diziyle belgesel yayıncılığının gelişmesine ve dünyaya duyurulmasına olan katkılarından dolayı onur ödülü verildi.

Genel Müdür Göka’ya ödülünü Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya verdi.

TRT Genel Müdürü Şenol Göka, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki birlik ve beraberliğin önemine değinerek, medya mensuplarının da önemli bir kahramanlık gösterdiğine dikkat çekti.

Göka, “böyle bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Törende ayrıca köşe yazarları ve televizyoncular Yavuz Donat, Osman Altınışık, Yalçın Bayer, Oğuz Haksever, İsmail Küçükkaya ve Balçiçek İlter’e meslek onur ödülü verildi.

Gecede bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Basın Ödülleri” de sahiplerini buldu.

TRT Haber Gaziantep Muhabiri Bülent Çulcuoğlu, Cerablus’ta hazırladığı haberle televizyon dalında ödüle layık görüldü.


 

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