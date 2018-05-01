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Buradasınız : » » TRT Genel Müdürü Eren: TRT, Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü haline geldi

TRT Genel Müdürü Eren: TRT, Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü haline geldi

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT'nin kurulduğu 1 Mayıs 1964 yılından bugüne kadar marka değerini sürekli artırdığını söyledi.

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TRT Genel Müdürü Eren: TRT, Türkiyenin dünyaya açılan yüzü haline geldi

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT'nin kuruluşunun 54. yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı yoldan yürüyerek Ata'nın huzuruna çıkan Eren ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk koydu.

Eren, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıtkabir özel defterini imzaladı.

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bugün 54 yaşında. Kurulduğu 1 Mayıs 1964 yılından bugüne kadar marka değerini sürekli artıran TRT, televizyon ve dijital mecralar üzerinden yaptığı 41 dilde yayınla Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü haline gelmiştir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, milletimizin bize önemli bir emanetidir. Bizler de, bu emanete layıkıyla sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun." 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT, İbrahim Eren
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