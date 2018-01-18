TRT Genel Müdürü Eren: TRT hakikati tüm gerçekliğiyle aktarmak için çalışıyor

TRT World Research Center ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin (MEDAM) düzenlediği "100 Yıl Sonra: Cihan Harbi" uluslararası paneline, alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Panelin başında, "Yakın Plan Cihan Harbi" belgeselinin tanıtımı yapıldı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren konuşmasında, yayıncılıkta önemli olanın neyin anlatıldığı değil nelerin anlatılmadığı olduğuna dikkat çekerek, ülkelerin tarihi olayları genellikle kendi perspektiflerinden anlatmayı tercih ettiklerini söyledi. Eren, 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkelerin kendi kültür ve tarih algısını medya yoluyla dünyaya empoze etmek için çalıştıklarını belirtti.

İbrahim Eren şöyle devam etti:

"Biz TRT olarak farkımızı sadece ve sadece gerçeği merkeze alarak hazırladığımız yayınlarla ortaya koymaya çalışıyoruz. TRT, Türkiye ve dünyaya doğru olan bilgiyi, gerçeği, hakikati, bilinmeyenleri tüm gerçekliğiyle aktarmak için çalışıyor. Bu gerçeklik çerçevesinde kültürel olgunun gelişmesini ve kuşaktan kuşağa kültürel gelişimin güçlendirilmesini öncelik olarak görüyoruz. TRT olarak farklı temalarda kanallarımız var, geniş yelpazede kitlelere hitap etmekteyiz. 14 televizyon kanalımız ve 16 radyomuz yurtdışına yayın yapan 33 farklı dilde web sitelerimizde tüm dünyaya yayın yapmaktayız."

Kaynak: AA