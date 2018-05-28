TRT ekibine saldırıya soruşturma

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Alınan bilgiye göre, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca, İnce'nin Menderes ilçesindeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca yönelik saldırının görüntülerinin yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yer almasının üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında olaya ilişkin kamera görüntülerininin inceleneceği, TRT çalışanlarının ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
Kaynak: AA