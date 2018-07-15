TRT çalışanı gaziler 15 Temmuz'u anlattı

15 Temmuz gecesi kahramanlar göz kırpmadan vatan savunmasına koştu. TRT'de görev yapan arkadaşlarımız da o gece darbecilere direnmek için sokaklardaydı.

Gazi olan Enes Babacan ve Fuat Baktemur o gece yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

TRT Haber muhabiri Enes Babacan, darbe girişimi haberini akşam saatlerinde aldı. Binlerce kahraman gibi hiç düşünmedi, o da darbeci hainlere direnmek için sokağa çıktı.

Darbeciler üzerlerine kurşun yağdırdı

Babacan, Atatürk Havalimanı içerisine gelen ilk 40-45 kişilik grup içerisinde yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğini duyunca hep beraber aprona koştular fakat darbeciler üzerlerine bir anda kurşun yağdırdı.

Darbecilerin açtığı ateş sonucu Enes Babacan yaralandı, arkadaşı şehit oldu.

"Aprona çıktık. Cumhurbaşkanını gelebileceği konuşulmaya başlandı. Bizde madem Cumhurbaşkanı buraya gelecek burada güvenlik önlemi alalım dedik. 16-17-18 yaşlarında çocuklar...Belki yaşça en büyük bendim. Önce Mahir vuruldu, şehit oldu. Ardından ben vuruldum. Göğsümden girdi kolumdan çıktı kurşun. Bizi kurtarmaya gelen bir amca vuruldu. Sonrada o amcayla tanıştım Suriyeli ve Türkçe de bilmiyordu."

Yaralandıktan 11 saat sonra hastaneye sevk edilen Babacan hastanede gözlerini açtığında sorduğu ilk sorunun "Erdoğan yaşıyor mu?" olduğunu söyledi.

"Erdoğan'ı kaybetmek sadece bir parti başkanını kaybetmek değil Cumhurbaşkanını, Başbakanı kaybetmek ümmeti lidersiz bırakacaktı."

Bir haftalık bebeğini bırakıp sokağa çıktı

TRT'nin teknik personellerinden Fuat Baktemur, o gece 1 hafta önce doğan bebeğini eşine emanet edip Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti.

"Evde daha yeni doğum yapmış bir eşim 1 haftalık kızım ve 2 yaşında oğlum vardı. Kendi içimde bir imtihan yaşadım o an aklıma Tevbe suresi 24. Ayet geldi Rabbimiz Kuran'da buyuruyor ya 'babalarınız çocuklarınız sizin için imtihandır' diyor ya. Allahın izniyle dışarı çıkma kararı aldım."

Baktemur'da, o gece orada olan herkes gibi korkusuzca darbecilere direndi.

Korkulukları kırıp tankların paletlerinin altına koymaya çalıştıklarını söyleyen Baktemur, "Tankın manevra yapmasıyla kaldırım taşları sökülmüştü. Paletlerin arasına sıkıştırırsak engelleriz diye düşüncemiz vardı. Bu arada tankla mücadele esnasında yaralandım." dedi.

Kaynak: TRT Haber