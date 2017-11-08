  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » TRT, 7 ödüle layık görüldü

TRT, 7 ödüle layık görüldü

Uluslararası Radyocular Birliği'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği "Alkışı Hak Edenler" ödül töreninde TRT, 7 ödülün sahibi oldu.

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TRT, 7 ödüle layık görüldü

TRT, Uluslararası Radyocular Birliği tarafından düzenlenen ve yılın en iyilerinin seçildiği "Alkışı Hak Edenler" ödül törenine 7 ödülle damga vurdu.

Cuma akşamları izleyiciyi TRT 1 ekranlarına kilitleyen "Payitaht Abdülhamit" yılın dizisi seçildi. Dizinin ödülünü TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan aldı.

Ödül aldıktan sonra konuşma yapan Kurtuluş Zeydan, "TRT’nin bütün kanallarında olduğu gibi TRT 1’de de son yıllarda milletimize yakışır işler yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çalışmaların takdir edilmesi bizleri motive ediyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bütün işlerimiz, bütün kanallarımız zaman içinde çok daha büyük ödüller almayı hak edecektir.” ifadelerini kullandı.

Yılın Radyosu ödülü ise "TRT Türkü'nün" oldu. Hafta içi her akşam TRT 1 Ana Haber ile evlere konuk olan Zafer Kiraz yılın en iyi erkek spikeri ödülünü aldı.

Yılın en iyi kadın spikeri ödülüne ise TRT Haber spikeri Sermin Baysal Ata layık görüldü. TRT 1’de yayınlanan İyilik Kulübü programı yılın en iyi programı seçildi.

TRT Haber ekranlarında yayınlanan "Anadolu Soruyor" programı en iyi siyaset programı, "Ya Olmasaydı" programı da yılın en iyi haber- belgesel dalında ödül aldı.

Ödül töreni hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: uluslararası radyocular birliği, trt ödül, TRT, alkışı hak edenler
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