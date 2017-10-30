"TRT 6. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı" 1-2 Kasım'da başlıyor

"Çocuk Medyasında Temsil, Çoğulculuk ve Entegrasyon: Sorunlar ve İmkanlar" başlığıyla düzenlenecek TRT'nin konferansında birçok konuda inceleme, araştırma ve sunumlar ile çocuk medyası tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

Çocuk medya kuruluşları, yayın birlikleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından katılacak profesyoneller de konferansta sunum gerçekleştirecek.

Konferansta başta "medyada çocuk figürü" olmak üzere, "göçmen çocukların medyadaki yeri","engelli çocuklara yönelik medya kullanımı" ile "medyada çoğulculuk ve temsil" konuları ele alınacak.

Sunum ve panel oturumlarıyla yerli ve yabancı akademisyenler, içerik sağlayıcılar ve sektör temsilcileri farklı başlıklarda sunum ve özel araştırmalarını paylaşacaklar.

Kısa film yarışmasını kazananlar açıklanacak

Konferans organizasyonunda "Türkiye'de Suriyeli Çocuk Olmak" kısa film yarışmasının sonuçları da açıklanacak.

Amatör ve profesyonel kısa filmcileri desteklemek, yüksek nitelikli kısa filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve Türkiye'de Suriyeli çocukların yaşamlarına daha yakından bakarak kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmanın kazananları, konferans özel davetlisi Mecid Mecidi'nin elinden ödüllerini alacak.

Çocuk Televizyonculuğunda Uluslararası Çalışmalara İmza Atan Prix Jeunesse'den Özel Atölye Çalışması 6. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı etkinlik boyunca sürecek atölye çalışmaları ile de desteklenecek.

Organizasyonunun ilk gününde steril çocuk yetiştirmenin olumlu ve olumsuz tüm yönlerinin konuşulacağı "Çocuk Medyası Sterilizasyon Eğilimi ve Sonuçları" atölye çalışması gerçekleşecek.

İkinci gün "Medya Karşısında Tutumlar ve Eylemler: Anne-Baba-Çocuk" başlıklı atölye çalışmalarında konu detaylıca değerlendirilecek.

İkinci gün öğleden sonra ise çocuk televizyonculuğu ve medyasında uluslararası çalışmaları ve atölye faaliyetleri ile farkındalık oluşturan Prix Jeunesse International özel ve sınırlı katılım dahilinde bir atölye çalışması yapılacak.