TRT 1 Ana Haber Canan Yener Reçber'e emanet

TRT 1 Ana Haber'in sunucusu Zafer Kiraz, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Kiraz'ın ayrılığı sonrası Canan Yener Reçber TRT 1 Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevine getirildi.

TRT 1'deki yeni görevini sosyal medya hesabından duyuran Reçber, "Yeni adres, yeni heyecan. Bundan böyle Türkiye'nin birinci kanalında Ana Haber Bülteni'nde buluşalım. Her akşam saat 19:00'da TRT 1 ekranına bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Canan Yener Reçber hafta içi hergün TRT 1’de Ana Haber Bülteni'ni sunacak.

Kaynak: TRT Haber