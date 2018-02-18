Tren yolundan geçmeye çalışan yaşlı adam son anda kurtarıldı

Karabük kent merkezinden geçen demir yolunun kapalı bariyerlerine aldırış etmeden karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adam yürekleri ağza getirdi. Hemzemin geçitte görevli TCDD personelinin dikkati sonrası yaşlı adam yük treni altında kalmaktan son anda kurtarıldı.

Karabük’ün Balıkpazarı mevkiinde bulunan hemzemin geçidinde yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, elinde baston bulunan yaşlı bir adam, ikaz işaretleri ve kapalı bariyerlere aldırış etmeden raylara ilerliyor. Bu sırada hızla yaklaşan yük trenin makinisti, yaşlı adamı fark edince siren çalıyor.

Makiniste tepki gösterdi

Sirenleri duyan yaşlı adam bu duruma kızarak el hareketleriyle makiniste tepki gösteriyor. Bu sırada hemzemin geçitte görevli TCDD personeli koşarak yaşlı adamı raylardan alarak trenin altında kalmaktan kurtarıyor.

Kaynak: İHA