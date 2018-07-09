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Tren kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'da hayatını kaybedenlerin isimleri trenin kalkış noktası olan Edirne Uzunköprü belediyesi tarafından, sosyal medya hesabından açıklandı.

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Tren kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Edirne Uzunköprü Belediyesi'nin açıkladığı listeye göre ölenlerin 12'si Uzunköprü, 2'si Kırklareli Pehlivanköy, 4'ü Tekirdağ Çorlu, 3'ü Tekirdağ Muratlı ve 2'si İstanbul nüfuslarına kayıtlı. 

 

Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:

Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.


 

Kaynak: DHA

Etiketler: Tren kazası, Tekirdağ, Edirne Uzunköprü belediyesi, Çorlu
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