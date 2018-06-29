  • 29 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.572
    EURO 5.334
  • BIST 97171.44
    ALTIN 183.877
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tren çarptı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Tren çarptı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Adana'da karpuz yüklü kamyonet trenle çarpıştı. Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tren yolcuları mucize kurtuluşu sosyal medyada paylaştı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tren çarptı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Adana'da Ali Polatdemir yönetimindeki karpuz yüklü kamyonet hemzemin geçide kontrolsüz girince, trenle çarpıştı. Polatdemir'in hurdaya dönen kamyonetten hafif yaralı olarak kurtuduğunu duyan yolcular, trenden inip kaza yerini görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İddiaya göre, kamyonetine karpuz yükleyen Ali Polatdemir, Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nden geçen hemzemin geçide kontrolsüz olarak girdi. Polatdemir, bu sırada İslahiye'den Mersin'e giden yolcu treniyle çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyenet hurdaya döndü, yüklü olan kapruzlar ise etrafa saçıldı.

Yolcular trenden inip telefona sarıldı

Kazanın ardından, makinist treni durdurdu. Yolcular ise inip kamyonette sıkışan Polatdemir'i araçtan çıkardı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralı olay yerine çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada, hurdaya dönen kamyonetten, sürücünün sağ çıktığını duyan yolcular trenden inip, cep telefonlarıyla görüntü çekti. Tren camından ve kapılarından kaza yerine bakıp, görüntü çeken yolcular ilginç görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 2 saat boyunca bekleyen tren olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yoluna devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER