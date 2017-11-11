Trakya'daki sis güzel görüntüler oluşturdu

Edirne'de ve Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sabaha karşı yüksek olmayan alanlara çöken sis nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Tunca Nehri'nin de geçtiği Sarayiçi mevkisi ile TOKİ konutları civarında sisten hem yayalar hem de araç sürücüleri olumsuz etkilendi.

Sis tarihi yapılarda eşsiz görüntü oluşturdu

Sis pek çok tarihi yapıya ise seyirlik güzellik kattı. Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi minareleri zaman zaman görülemedi. Bir bulut tabakası üzerinde duruyor görüntüsü veren Selimiye, eşsiz bir görüntü sundu.

Tekirdağ'da ise dün akşam saatlerinde etkili olan ve sabaha karşı yoğunluğunu artıran sis özellikle şehir merkezi ile İstanbul ve Malkara karayolu istikametlerinde görüş mesafesini kısalttı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Sis nedeniyle Marmara Denizi'nde ilerleyemeyen gemiler güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü her iki kentte de sisli havanın öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

Kaynak: AA