  • 11 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.856
    EURO 4.072
  • BIST 76957
    ALTIN 147.331
Buradasınız : » » Trakya'da yüzlerce köyle ulaşım kesildi

Trakya'da yüzlerce köyle ulaşım kesildi

Trakya bölgesini etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle, yüzlerce köyle ulaşım sağlanamıyor. Kentlerde trafikte zor anlar yaşanıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Trakyada yüzlerce köyle ulaşım kesildi

Trakya'da 192 köy yoluna yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölge geçen haftadan bu yana zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Soğuk havanın yanı sıra kar yağışı da yaşamı zorlaştırıyor. Trafikte aksamalar ve ulaşımda sıkışmalar meydana geliyor.

Kar yağışlı sistemin hafta sonuna kadar bölgede etkili olması bekleniyor.

Edirne

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar yer yer tipi şeklinde görülen kar yağışı, 138 köy yolunun kapanmasına neden oldu.

Sürücülerin pek çoğu sabah araçlarını park ettikleri yerlerden ve eğimli alanlardan çıkaramadı.

Belediye işçileri kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de sınır kapılarına giden yollardaki karları temizliyor.

Okulların tatil olduğu kentte Trakya Üniversitesi'nde eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece olduğu kentte, bugün öğle saatlerinden geceye kadar yoğun kar yağışı bekleniyor.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'ın merkezinde dün etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Malkara ve Hayrabolu ilçelerinin bazı mahallelerinde dün gece etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerince açıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kent merkezinde, karayolları ve belediye ekipleri yollarda buzlanma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'de de öğleden sonra kar yağışının etkili olması bekleniyor. Ekipler, kapalı 54 köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor. AA

Etiketler: trakya kış, Tekirdağ, köy yolları kapandı, Edirne
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER