Trakya'da yoğun kar yağışı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle 24 köye ulaşım sağlanamıyor, Demirköy ilçesinde eğitime ara verildi. Edirne ve Tekirdağ'da ise soğuk hava etkili oluyor.

Kırklareli'nin Kofçaz, Vize ve Demirköy ilçelerinde yoğun kar yağışı ve zaman zaman yaşanan tipi nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 40, Kofçaz ilçesinde 15, Vize ilçesinde 10 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gündür süren kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 24 köy yolunun ulaşıma açılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Eser, merkeze bağlı 2, Demirköy ilçesinde 12, Vize ilçesinde de 10 köy yolunun kapalı olduğunu ifade etti.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda trafikte aksama meydana gelmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

-Soğuk hava etkili

Edirne ve Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor. Her iki ilde hava sıcaklıkları sıfır derece yakın ölçüldü.

Marmara Denizi'nde dün başlayan ve hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle seyre devam edemeyerek Şarköy açıklarına demirleyen 29 şilep ve tankere, bugün 10 gemi daha eklendi.

Hava koşullarının iyileşmesi için dünden bu yana Şarköy sahilinde demirli bekleyen gemiler, geceyi tüm ışıklarını yakarak geçirmek zorunda kaldı.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünün ve meteoroloji yetkililerinin uyarılarını dikkate alan gemi kaptanları, bugün de rotalarına çıkmayacak.

Bu arada, etkili poyraz sebebiyle balıkçılar da tekneleriyle Şarköy'deki Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığındı. Meteoroloji tarafından fırtınanın gün boyu devam edeceği ve denize çıkacakların dikkatli olması gerektiği bildirildi.