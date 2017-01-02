Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Edirne

Hafta sonu yoğun kar yağışı olan Edirne'de dün sabah itibarıyla yağış kesildi. Kar, zaman zaman Balkan sınırına yakın yüksek kesimlerde kısa süreli etkili oluyor.

Ayaz kentte yaşamı güçleştiriyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle kentin büyük bölümünde yollar buz tuttu. Hem sürücüler hem de yayalar buzlu yol ve kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapıları ile kent merkezindeki ana arterlerde yer yer buzlanma görülüyor.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte perşembe günü kar yağışı bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli kent merkezinde de kar yağışı etkisini yitirdi. Soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanma ulaşımda aksaklıklara yol açıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte cuma günü kar yağışı bekleniyor.

Soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları buz tuttu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 100 köy yolunun açıldığını söyledi. Ekiplerin bir haftadır çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Eser, bölgedeki kar yağışının son 8 yılın en etkilisi olduğunu aktardı. Eser, kar kalınlığının bazı bölgelerde 1 metreyi aştığını belirtti.

Kar birikti, ağılın çatısı çöktü

Bu arada Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Kula köyünde, Hatice Çakal'a ait, içinde 85 hayvanın bulunduğu ağıl çatısında biriken kar nedeniyle çöktü. Çökme sonucu 15 küçükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye, Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Müdürlüğünce (AFAD) ekip gönderildi. Köylülerin yardımı ile kurtarılan 70 küçükbaş hayvan güvenli bir bölgeye götürüldü.

Çakal, AFAD ekiplerinin çalışmaları sırasında göz yaşlarına hakim olamadı. "Allah devletimizden razı olsun" diyerek ağlayan Çakal, yardıma gelen ekiplere ve köylülere teşekkür etti.

Hayvanlarının telef olmasına çok üzüldüğünü söyleyen Çakal, "Acımız büyük ama sağlık olsun" dedi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının sıfır olarak ölçüldüğü kent merkezinde ulaşıma engel bir durum bulunmuyor. Tekirdağ-Hayrabolu karayolunda sıcaklığın ilçede gece sıfırın altına 12 dereceye düşmesi nedeniyle buzlanma oluştu. Yolda çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kentte cuma günü kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.