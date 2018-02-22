Trakya'da pazar günü kar bekleniyor

Kar yağışı etkisini Edirne ve Kırklareli'de pazartesi günü de sürdürecek.
Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde hava sıcaklığı pazar günü 4 - 6 derecelere düşecek.
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü kara dönüşecek.
Kar yağışı etkisini Edirne ve Kırklareli'de pazartesi günü de sürdürecek.
Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde hava sıcaklığı pazar günü 4 - 6 derecelere düşecek.
Kaynak: AA