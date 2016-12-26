Trakya ve Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı

Kırklareli'de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede kent merkezindeki kar kalınlığı 4 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Kentte trafik akışında olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı. Uluslararası karayolu statüsündeki Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yolunun kapanmaması için ekipler çalışma başlattı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışı akşam saatlerine kadar sürecek.

- Edirne ve Tekirdağ'da soğuk hava etkili

Edirne'de hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Sıcaklığın gece sıfırın altında seyretmesi nedeniyle yollarda aşırı buzlanma oluştu.

Buzlanma nedeniyle yayalar yürümekte, araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde kısa sürede 10 civarında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarının trafik akışında olumsuzluk yaşanmaması amacıyla belediye ekipleri tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da ise az bulutlu bir hava hüküm sürüyor. Ara ara sağanak görülen kentte sağanak geçişlerinin gün boyu süreceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da kar yağışı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçmesi, yağışların Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan'da öğle saatlerine kadar, Ağrı ve Iğdır'ın batı kesimlerinde ise akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği ve rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 2, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Ardahan'da 9, Iğdır'da 10 ve Kars'ta 11 derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıkları, Erzincan'da 3, Tunceli'de 2, Ağrı'da 1, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1, Iğdır'da 2 ve Kars'ta 4 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 70, Erzurum'da 30, Kars'ta 23, Ardahan ve Tunceli'de 22, Iğdır'da 17 ve Erzincan'da 8 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde buzlanma, don, yer yer pus ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.AA