  • 11 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.856
    EURO 4.072
  • BIST 76878.97
    ALTIN 147.534
Buradasınız : » » Trakya için yoğun kar uyarısı

Trakya için yoğun kar uyarısı

Trakya'da yeniden başlayacak kar yağışının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Trakya için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, öğleden sonra Trakya için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, öğleden sonra Trakya'da yeniden başlayacak kar yağışının Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Ayrıca yerde mevcut olan kar üzerine, 20 santimetre ve üzerinde yeni kar yağışı tahmin ediliyor.

Yağışın perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vatandaşlara ve ilgililere buzlanma, don ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Etiketler: trakya, yoğun kar uyarısı, Edirne, kırklareli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER