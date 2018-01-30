Trafo patladı, Güngören karanlığa büründü

Güngören'de Maraşal Çakmak Mahallesi Birsel Sokak’ta bir binanın bodrum katındaki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Arızalanan trafo nedeniyle mahallenin bir kısmında elektrikler kesildi.

Aynı trafo daha önce de patlamıştı

Binanın bodrum katında bulunan ve geçen yıl 4 defa yangına olmuştu.

11 Ocak'taTrafoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen alevler, binanın altındaki otoparkta park halindeki bir araca da sıçramıştı. Trafoda çıkan yangın sebebiyle mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, bina sakinleri de sokağa dökülmüştü.

AA