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Trafo patladı, Güngören karanlığa büründü

İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana gelen trafo patlaması bazı gölgelerde elektriğin kesilmesine yol açtı.

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Trafo patladı, Güngören karanlığa büründü
Güngören'de Maraşal Çakmak Mahallesi Birsel Sokak’ta bir binanın bodrum katındaki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Arızalanan trafo nedeniyle mahallenin bir kısmında elektrikler kesildi.
 
Aynı trafo daha önce de patlamıştı
 
Binanın bodrum katında bulunan ve geçen yıl 4 defa yangına olmuştu.
 
trafo-patlama
 
11 Ocak'taTrafoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen alevler, binanın altındaki otoparkta park halindeki bir araca da sıçramıştı. Trafoda çıkan yangın sebebiyle mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, bina sakinleri de sokağa dökülmüştü.
 
AA
Etiketler: trafo patlaması, güngören trafo
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