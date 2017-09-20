Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla temmuz ayında açılışı yapılan "Trafikte Yüzde 100 Yaşam" projesinin ilk paydaş toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik'in katılımıyla düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi kamu kurumları ve farklı sektörlerden birçok paydaş kurum katıldı.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen toplantı, "2021-2030 Türkiye Karayolu Güvenliği Stratejisi"nin oluşması konusunda uzman kişilerin fikirlerini almak ve stratejinin altyapısını oluşturma amacını taşıyor.

Mevcut karayolu güvenliğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, söz konusu konuda paydaşların sorumlulukları da masaya yatırıldı.

Toplantıda dile getirilen öneri ve görüşler rapor haline getirilecek ve bir sonraki çalıştayın konusunu oluşturacak.

Katılım gösteren kurumlar, proje süresince trafik kazaları sonucunda verilen can kaybını sıfıra indirmek ve "Trafikte Yüzde 100 Yaşam Projesi"ni desteklemek için bir araya gelmeye devam edecek.